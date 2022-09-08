Новый король Британии сделал первое заявление

Чарльз фактически становится королем, однако, официально его должны провозгласить таковым на отдельной церемонии, которая состоится позже.

Его жена – 74-летняя Камилла – получит титул королевы-консорта. Это значит, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и имеет дамский эквивалент его монархического титула.

Официальным именем нового британского короля станет Карл III, полное имя — Чарльз Филипп Артур Джордж. Премьер-министр Лиз Трасс уже выступила с обращением к нации и назвала короля Карлом III.

«Мы поражены новостями, которые получили. Смерть королевы — ужасный шок для Великобритании и всего мира», — подчеркнула британский премьер.

По ее словам, Елизавета II была камнем, на котором была построена современная Великобритания. Она также призвала британский народ объединиться, чтобы помочь новому королю.

«Боже, храни короля», — этими словами она завершила речь.

Как сообщалось, 96-летняя королева Елизавета II скончалась сегодня после обеда в окружении семьи в любимом шотландском замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг, а на ворота Букингемского дворца вывесили заявление о смерти Елизаветы II.