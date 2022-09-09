Литовский производитель фосфорных удобрений Lifosa вновь остановит деятельность

По словам генерального директора Lifosa Регвиты Ивановене, прежняя приостановка производства была вызвана большим и внезапным ростом цен на природный газ, что привело к увеличению закупочных цен на аммиак в несколько раз за последние несколько месяцев, а также остановкой единственного поставщика аммиака — литовского завода Achema.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa была приостановлена ​​на четыре месяца с мая по август. До кризиса в Lifosa работало более 900 человек.

Администратор Lifosa: идут переговоры, чтобы не останавливать производство

Поскольку кедайняйский производитель фосфорных удобрений Lifosa, возобновивший работу в августе после перерыва в несколько месяцев, снова планирует прекратить работу, представитель администратора предприятия говорит, что такое решение было неожиданным, потому что предприятие работало выгодно в августе. Римвидас Ваштакас отмечает, то ведутся попытки договориться с руководством предприятия, чтобы не останавливать завод.

«В среду после обеда ​мы получили официальное письмо от администрации компании о том, что компания планирует прекратить деятельность в середине сентября. Есть определенные комментарии по поводу роста цен на энергоносители, у компании есть Achema большие проблемы с получением аммиака и ценой на аммиак, но мы пытаемся сейчас поговорить, выяснить настоящие причины и постараемся сделать так, чтобы предприятие не останавливалось», — сказал Ваштакас BNS в четверг.

«Производственная деятельность, имевшая место в августе, была прибыльной, что меня тоже немного удивляет, но наши полномочия как администратора ограничены, мы постараемся собрать больше информации», — добавил он.

По словам Ваштакса, компания указала, что производство может быть остановлено 13-15 сентября, но на какое время — не ясно. Он также сообщил, что не располагает информацией о положении сотрудников.

Новостной портал 15min.lt сообщил в четверг, что Lifosa останавливает свою деятельность. В письме руководителя предприятия, копию которого получил 15min.lt, написано, что такое решение было принято из-за отсутствия одного из основных видов сырья — аммиака.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa была приостановлена ​​с 10 апреля по 7 августа.

После объявления Евросоюзом санкций в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко 9 марта счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля компания приостановила свою деятельность. 24 мая в компании начал работать временный администратор, в задачу которого входит обеспечение деятельности компании без нарушения международных санкций.

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в компании работает 918 сотрудников, до введения санкций их было 1030.

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