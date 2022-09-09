«Божественная справедливость»: Турция ждёт зимовщиков из Европы

Так, отельеры в первую очередь рассчитывают на пенсионеров, которым зимовка в Турции позволит сэкономить на оплате части коммунальных услуг.

Глава Ассоциации турбизнеса Анталия (AKTOB) Эркан Ягджи напомнил, что Средиземноморское побережье Турции — одно из лучших направлений для жителей ЕС по соотношению цены и качества.

В свою очередь советник президента по экономической политике Йигит Булут заявил, что по меньшей мере 1 млн европейцев намерены провести эту зиму в Турции из-за энергетического кризиса в Европе. Чиновник назвал ситуацию «божественной справедливостью».

По его словам, в Стамбуле, Измире и Анталии отели будут переполнены, бронирование уже началось. Кроме того, европейцы покупают и арендуют жильё, и в этом случае господин Булут посоветовал своим гражданам не продешевить.

Зимняя миграция граждан развитых стран, по словам Булута, послужит дополнительным стимулом для развития отрасли недвижимости, туризма и розничной торговли Турции.