«Божественная справедливость»: Турция ждёт зимовщиков из Европы

Как сообщает турецкое издание Turizm Aktuel, отельеры Турции ожидают существенного роста интереса со стороны европейских туристов этой зимой.
Отели Турции в ближайшие месяцы готовы принять вдвое больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее. В 2021 году в период с ноября по февраль только из Германии в страну прибыли 427 000 гостей.
Так, отельеры в первую очередь рассчитывают на пенсионеров, которым зимовка в Турции позволит сэкономить на оплате части коммунальных услуг.
Глава Ассоциации турбизнеса Анталия (AKTOB) Эркан Ягджи напомнил, что Средиземноморское побережье Турции — одно из лучших направлений для жителей ЕС по соотношению цены и качества.
В свою очередь советник президента по экономической политике Йигит Булут заявил, что по меньшей мере 1 млн европейцев намерены провести эту зиму в Турции из-за энергетического кризиса в Европе. Чиновник назвал ситуацию «божественной справедливостью».
По его словам, в Стамбуле, Измире и Анталии отели будут переполнены, бронирование уже началось. Кроме того, европейцы покупают и арендуют жильё, и в этом случае господин Булут посоветовал своим гражданам не продешевить.
Зимняя миграция граждан развитых стран, по словам Булута, послужит дополнительным стимулом для развития отрасли недвижимости, туризма и розничной торговли Турции.tourister.ru