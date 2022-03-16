Анушаускас обсудит с министрами обороны стран НАТО помощь Украине

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас примет участие во внеочередной встрече министров обороны стран НАТО в среду в Брюсселе, в ходе которой будет обсуждаться поддержка Украины.

«Эта поддержка предоставляется каждой страной индивидуально, в соответствии с запросами украинцев – то, что страна может и хочет передать, но я обещаю призвать всех участников увеличить поддержку и догонять Литву и нескольких других крупных сторонников, не забывая о существенных запросах украинцев, которые малые государства не могут удовлетворить», — написал министр в своем аккаунте в Facebook, отправляясь в Брюссель.

«Я просто напомню, что еще до войны Литва была первой страной ЕС, которая представила украинцам вооружения противовоздушной обороны, когда многие еще надеялись, что войны не будет», — сказал он.