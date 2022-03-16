Россия покинула Совет Европы. В ПАСЕ единогласно поддержали исключение РФ

«Ассамблея считает, что Российская Федерация более не может быть государством-членом организации», — отмечается в нем.

Ранее письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил вице-премьер Госдумы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой во вторник, 15 марта.

«Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», – заявил Толстой.

По его словам, Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за «беспрецедентного политического и санкционного давления».

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», – добавил Толстой.

Напомним, 25 февраля Совет Европы приостановил членство России. Это произошло после российского вторжения на территорию Украины. Тогда Петр Толстой заявил, что без России Совет Европы «невозможен и не нужен, потому что в нем не будет правды».

А накануне стало известно, что Россия приостановила свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее делегация не будет принимать участие в последующих заседаниях ПАСЕ.

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