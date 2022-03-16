Сын Гурбангулы Бердымухамедова избран новым президентом Туркменистана

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Центральная избирательная комиссия Туркменистана сообщила, что победу на президентских выборах одержал Сердар Бердымухамедов, сын нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.

В выборах принимали участие десять кандидатов. Согласно официальным результатам, победитель набрал 72,97% голосов, занявший второе место Хыдыр Нуннаев – 11%. Отметим, что нынешний президент при переизбрании в 2017 году набрал 97% голосов.

Несколько месяцев назад Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет уйти с поста, уступив дорогу молодым. В том, о ком именно идет речь, сомнений не было – так же, как и в исходе голосования. Однако примечательно, что подсчет голосов длился целых три дня.