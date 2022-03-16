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Кто принимает беженцев из Украины: список стран и путей эвакуации

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Куда уехать из Украины без денег или с минимальным их количеством, а также на чем удобнее всего это сделать — читайте в материале УНИАН.

Война в Украине длится уже более двух недель, за это время страну покинули миллионы наших соотечественников. Страны ЕС готовы принимать беженцев и помогать им обустроиться в новой стране. УНИАН расскажет, как уехать из Украины сейчас и о чем важно знать в это непростое время.

  • Какие страны принимают беженцев из Украины 2022
  • Как уехать из Украины сейчас — маршруты

Какие страны принимают беженцев из Украины 2022

По данным ООН, за пределы нашей страны с момента начала войны выехало около 3-х миллионов украинцев. Граждан нашей страны принимают многие государства, например:

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  • Польша.
  • Румыния.
  • Чехия.
  • Словакия.
  • Германия.
  • Молдова.
  • Испания.
  • Литва.
  • Венгрия.
  • Эстония.
  • Великобритания.
  • Швеция.

Ранее мы рассказывали, как получить статус беженца или временную защиту в ЕС. Эта информация поможет вам не путать понятия и точно понять — в каком статусе лучше находиться в чужой стране именно вам.

Польша стала первой страной, которая приняла на себя «основной удар» — по официальным данным, на территории страны оказались почти 1.5 миллиона украинцев. На данный момент, Краков и Варшава уже не принимают беженцев — города переполнены, но можно выбрать для жизни другой город.

Основные положения пребывания в Польше:

  • можно законно находиться в стране 18 месяцев, затем продлевать срок;
  • есть доступ к работе и госуслугам на уровне поляков;
  • государство и частные компании предоставляют жилье, медицинское обслуживание, одежду, еду и необходимые предметы быта;
  • поляки, которые принимают у себя украинцев, получают финансовую поддержку.

Важно, что при пересечении границы у вас не спросят сертификат о вакцинации или загранпаспорт — въехать можно по внутреннему.

Как уехать из Украины сейчас — маршруты

Украинцы активно «гуглят», как им можно покинуть страну наиболее быстрым и безопасным способом. Далеко не все направления открыты — в оккупированных городах или тех, что постоянно находятся под обстрелами, ситуация с эвакуацией особенно плачевная.

Тем не менее, сайт infobus.eu предоставил подробную карту, на которой указаны возможные спасительные маршруты:

  • красная зона — только поезда;
  • оранжевая — поезда и автобусы;
  • зеленая — поезда, автобусы, автомобили и самолеты.

Как эвакуироваться из Украины / infobus.euКак эвакуироваться из Украины / infobus.eu

Стрелки, нарисованные рядом с названиями городов — это пересадочные хабы. В таких местах вы можете пересесть на другой вид транспорта и двигаться дальше.

Львов и Ужгород — основные пересадочные хабы в Украине. Из этих городов можно уехать в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Также есть возможность попасть в Молдову из НиколаеваВинницыХерсона или Одессы.

Заграничные пересадочные хабы — это:

  • Брно.
  • Прага.
  • Краков.
  • Варшава.

Из этих городов Чехии и Польши у вас получится направиться в любую точку Евросоюза.

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