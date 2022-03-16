Кто принимает беженцев из Украины: список стран и путей эвакуации

Куда уехать из Украины без денег или с минимальным их количеством, а также на чем удобнее всего это сделать — читайте в материале УНИАН.
Война в Украине длится уже более двух недель, за это время страну покинули миллионы наших соотечественников. Страны ЕС готовы принимать беженцев и помогать им обустроиться в новой стране. УНИАН расскажет, как уехать из Украины сейчас и о чем важно знать в это непростое время.
- Какие страны принимают беженцев из Украины 2022
- Как уехать из Украины сейчас — маршруты
Какие страны принимают беженцев из Украины 2022
По данным ООН, за пределы нашей страны с момента начала войны выехало около 3-х миллионов украинцев. Граждан нашей страны принимают многие государства, например:
- Польша.
- Румыния.
- Чехия.
- Словакия.
- Германия.
- Молдова.
- Испания.
- Литва.
- Венгрия.
- Эстония.
- Великобритания.
- Швеция.
Ранее мы рассказывали, как получить статус беженца или временную защиту в ЕС. Эта информация поможет вам не путать понятия и точно понять — в каком статусе лучше находиться в чужой стране именно вам.
Польша стала первой страной, которая приняла на себя «основной удар» — по официальным данным, на территории страны оказались почти 1.5 миллиона украинцев. На данный момент, Краков и Варшава уже не принимают беженцев — города переполнены, но можно выбрать для жизни другой город.
Основные положения пребывания в Польше:
- можно законно находиться в стране 18 месяцев, затем продлевать срок;
- есть доступ к работе и госуслугам на уровне поляков;
- государство и частные компании предоставляют жилье, медицинское обслуживание, одежду, еду и необходимые предметы быта;
- поляки, которые принимают у себя украинцев, получают финансовую поддержку.
Важно, что при пересечении границы у вас не спросят сертификат о вакцинации или загранпаспорт — въехать можно по внутреннему.
Как уехать из Украины сейчас — маршруты
Украинцы активно «гуглят», как им можно покинуть страну наиболее быстрым и безопасным способом. Далеко не все направления открыты — в оккупированных городах или тех, что постоянно находятся под обстрелами, ситуация с эвакуацией особенно плачевная.
Тем не менее, сайт infobus.eu предоставил подробную карту, на которой указаны возможные спасительные маршруты:
- красная зона — только поезда;
- оранжевая — поезда и автобусы;
- зеленая — поезда, автобусы, автомобили и самолеты.
Как эвакуироваться из Украины / infobus.eu
Стрелки, нарисованные рядом с названиями городов — это пересадочные хабы. В таких местах вы можете пересесть на другой вид транспорта и двигаться дальше.
Львов и Ужгород — основные пересадочные хабы в Украине. Из этих городов можно уехать в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Также есть возможность попасть в Молдову из Николаева, Винницы, Херсона или Одессы.
Заграничные пересадочные хабы — это:
- Брно.
- Прага.
- Краков.
- Варшава.
Из этих городов Чехии и Польши у вас получится направиться в любую точку Евросоюза.