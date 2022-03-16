Кто принимает беженцев из Украины: список стран и путей эвакуации

Польша.

Румыния.

Чехия.

Словакия.

Германия.

Молдова.

Испания.

Литва.

Венгрия.

Эстония.

Великобритания.

Швеция.

Ранее мы рассказывали, как получить статус беженца или временную защиту в ЕС. Эта информация поможет вам не путать понятия и точно понять — в каком статусе лучше находиться в чужой стране именно вам.

Польша стала первой страной, которая приняла на себя «основной удар» — по официальным данным, на территории страны оказались почти 1.5 миллиона украинцев. На данный момент, Краков и Варшава уже не принимают беженцев — города переполнены, но можно выбрать для жизни другой город.

Основные положения пребывания в Польше:

можно законно находиться в стране 18 месяцев, затем продлевать срок;

есть доступ к работе и госуслугам на уровне поляков;

государство и частные компании предоставляют жилье, медицинское обслуживание, одежду, еду и необходимые предметы быта;

поляки, которые принимают у себя украинцев, получают финансовую поддержку.

Важно, что при пересечении границы у вас не спросят сертификат о вакцинации или загранпаспорт — въехать можно по внутреннему.

Как уехать из Украины сейчас — маршруты

Украинцы активно «гуглят», как им можно покинуть страну наиболее быстрым и безопасным способом. Далеко не все направления открыты — в оккупированных городах или тех, что постоянно находятся под обстрелами, ситуация с эвакуацией особенно плачевная.

Тем не менее, сайт infobus.eu предоставил подробную карту, на которой указаны возможные спасительные маршруты:

красная зона — только поезда;

оранжевая — поезда и автобусы;

зеленая — поезда, автобусы, автомобили и самолеты.

Как эвакуироваться из Украины / infobus.eu

Стрелки, нарисованные рядом с названиями городов — это пересадочные хабы. В таких местах вы можете пересесть на другой вид транспорта и двигаться дальше.

Львов и Ужгород — основные пересадочные хабы в Украине. Из этих городов можно уехать в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Также есть возможность попасть в Молдову из Николаева, Винницы, Херсона или Одессы.

Заграничные пересадочные хабы — это:

Брно.

Прага.

Краков.

Варшава.

Из этих городов Чехии и Польши у вас получится направиться в любую точку Евросоюза.

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