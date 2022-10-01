Анушаускас: ядерные угрозы Путина – шаг психопата в полное безумие 

«Наконец война в Украине со всеми угрозами стереть с лица земли эту страну. Реализовано ли это?» — сказал министр журналистам в пятницу.

«Думаю, мы должны рассматривать эти угрозы как еще один шаг к полному безумию со стороны психопата, сидящего в Кремле», — добавил он.

Российские официальные лица, включая президента, усилили угрозы применения ядерного оружия для защиты своей территории после псевдореферендума об аннексии четырех оккупированных областей Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

После этих голосований Кремль проводит в пятницу церемонию завершения аннексии и присоединения упомянутых территорий к России. Киев и Запад называют эти референдумы фальсифицированными.

По словам Анушаускаса, несмотря на эти события, украинцы продолжают добиваться успехов на фронте.

«Путин может думать, что он что-то аннексировал, но я знаю, что его армия попала в окружение под Лиманом», — сказал глава литовского оборонного ведомства.

«Я думаю, что украинцы действительно воспользуются этой возможностью, чтобы не выпускать эту армию из окружения и будут отодвигать линию фронта еще дальше на восток, освобождая свои территории», — сказал Анушаускас.

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