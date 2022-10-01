Ignitis grupe выплатит 45,2 млн евро промежуточных дивидендов

В первом полугодии этого года Ignitis grupe заработала 107,9 млн евро чистой прибыли — на 70% больше, чем в прошлом году за то же время (63,4 млн евро), ее выручка достигла 1,733 млрд евро и была в 2,3 раза больше (на 738,1 млн евро больше).

В марте этого года Ignitis grupe направила на дивиденды 43,8 млн евро из прибыли за второе полугодие 2022 года. Еще 43,75 млн евро дивидендов за первое полугодие было выплачено прошлой осенью.

73,08% акций Ignitis grupe принадлежат Министерству финансов, 26,92% — мелким инвесторам.

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