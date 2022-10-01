Рост цен на продукты в Испании достиг рекорда за 34 года

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Стоимость продовольственной корзины в испанских супермаркетах в среднем по стране выросла на 15,2% в годовом исчислении. Такие данные привела во вторник Организация потребителей и пользователей (OCU) королевства.

«Цены на продукты, составляющие корзину OCU, выросли в среднем на 15,2% с момента последнего исследования, — говорится в публикации. — Речь идет о самом большом росте цен, зафиксированном в ходе исследований OCU с момента их запуска 34 года назад». «Это общий рост цен, который затрагивает 95% из 239 товаров, составляющих потребительскую корзину».