На Кубе прошел референдум о легализации однополых браков

По вопросам, вынесенным на референдум, имели возможность проголосовать восемь миллионов избирателей в возрасте от 16 лет. Для принятия законопроекта необходимо, чтобы его поддержали более 50% граждан. Результаты голосования станут известны в понедельник, 26 сентября.

Норму об однополых браках не включили в конституцию Кубы

Это первый референдум на Кубе по вопросам изменения законодательства. Многие нормы, содержащиеся в новом законе, до сих пор являются чувствительными темами для этого государства с развитой культурой мачизма. Гомосексуальность долгое время была на Кубе табу. После революции 1959 года сексуальные меньшинства подвергались стигматизации, а их представителей помещали в «лагеря перевоспитания» и не допускали до госслужбы.

Власти Кубы собирались внести норму, разрешающую однополые браки, в новую конституцию, которая была принята в 2019 году. На фоне сопротивления со стороны представителей церквей и консервативных групп от этой инициативы отказались.