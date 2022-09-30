Связь 5G компании Telia Lietuva уже действует на 80% территории Литвы

«Можно в шутку сказать, что мы внедрили 5G за один день», — добавил он.

По словам Шемешкявичюса, в настоящее время в Литве в режиме 5G работают 1200 новых базовых станций шведской Ericsson, из которых более 110 могут обеспечить скорость до 2 гигабит в секунду.

«Из коммерческих клиентов полной связью 5G сейчас пользуется Клайпедская свободная экономическая зона и, например, жители нескольких микрорайонов Вильнюса», — сказал BNS представитель Telia.

По его словам, по плану полноценная 5G-связь Telia должна охватывать 99% территории страны к середине следующего года.

В августе завершились аукционы на две полосы частот 700 МГц и 3500 МГц, необходимые для внедрения технологий связи 5G, за которые Telia Lietuva заплатила государству 30 млн евро, Bitė Lietuva и Tele2 — более 13 млн евро.

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