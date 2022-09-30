Связь 5G компании Telia Lietuva уже действует на 80% территории Литвы

Мобильный интернет пятого поколения (5G) телекоммуникационной компании Telia уже покрывает 80% территории Литвы, а к середине 2023 года должен покрыть 99%, утверждают представители Telia Lietuva.
«Поскольку мы проводим некоммерческие испытания подключения 5G с 2018 года, после получения вчера по электронной почте одобрения Службы регулирования связи относительно приобретения последней частоты, мы немедленно начали предоставлять коммерческие услуги 5G и официально запустили 5G», — заявил журналистам технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.
«Можно в шутку сказать, что мы внедрили 5G за один день», — добавил он.
По словам Шемешкявичюса, в настоящее время в Литве в режиме 5G работают 1200 новых базовых станций шведской Ericsson, из которых более 110 могут обеспечить скорость до 2 гигабит в секунду.
«Из коммерческих клиентов полной связью 5G сейчас пользуется Клайпедская свободная экономическая зона и, например, жители нескольких микрорайонов Вильнюса», — сказал BNS представитель Telia.
По его словам, по плану полноценная 5G-связь Telia должна охватывать 99% территории страны к середине следующего года.
В августе завершились аукционы на две полосы частот 700 МГц и 3500 МГц, необходимые для внедрения технологий связи 5G, за которые Telia Lietuva заплатила государству 30 млн евро, Bitė Lietuva и Tele2 — более 13 млн евро.
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