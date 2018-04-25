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Апелляционный суд отклонил просьбу о смягчении меры пресечения для Ю. Меля

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В среду Апелляционный суд Литвы (АСЛ) отклонил просьбу  осужденного в деле 13 января и с 2014 года находящегося под стражей Юрия Меля смягчить меру пресечения  – арест. 

Как сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Вильма Будене, судьи, рассмотревшие прошение, акцентировали, что в весной прошлого года Ю. Мель, вскоре после того, как Вильнюсский окружной суд назначил ему срок лишения свободы в семь лет, сам выразил желание отбыть это наказание. 

«Прошение, поданное адвокатом в ходе апелляционного процесса, о смягчении меры пресечения в виде задержания, следует отклонить, поскольку осужденный Ю. Мель отбывает наказание в виде лишения свободы по собственному желанию, и в этом смысле не является задержанным», – отметили судьи. 

Адвокаты Ю. Меля подали прошение о смягчении меры пресечения на минувшей неделе, во время заседания по делу о событиях 13-ого января. Они стремились к тому, чтобы осужденному были назначены одна или несколько смягченных мер, и отмечали, что для дальнейшего ареста нет оснований. 

Прокуроры не выступали против такой просьбы. В апелляционном деле они требуют продлить срок лишения свободы осужденного еще на три года, а Ю. Мель просит оправдать его или смягчить назначенное наказание. 

Гражданин России Ю. Мель задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении границы. 

Весной прошлого года Вильнюсский окружной суд (ВОС) приговорил его к семи годам лишения свободы за участие в январских событиях 1991 года в Вильнюсе. После перехода дела в АСЛ Ю. Мель по-прежнему ожидает решения под арестом. 

Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября. 

В деле поступила 31 апелляционная жалоба — решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных. 

Адвокаты добиваются оправдания осужденных, тогда как прокуроры просят ужесточить наказания и переквалифицировать преступные деяния а также возместить имущественный ущерб на сумму более 11 млн евро. 

Коллегия судей ВОС в конце марта прошлого года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет. 

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало. 

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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