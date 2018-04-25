Апрель — предварительная месячная инфляция составила 0,1 %

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В апреле в Литве по предварительным оценкам месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,1 %.

Согласованная предварительная годовая инфляция (за апрель, по сравнению с апрелем 2019 г.) составила 0,9%, на основании неокончательных данных, сообщил Департамент статистики.

По утверждению статистического ведомства, на годовую инфляцию наибольшее воздействие оказало повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, а также снижение цен на транспортные товары и услуги, жилье, воду, электроэнергию и другие товары и услуги.

В марте в Литве согласованная месячная инфляция составила 0,1 %, а согласованная годовая инфляция — 1,7 %.