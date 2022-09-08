Арестович: кажется, что Литва отдает Украине две трети своего военного бюджета

Советник администрации президента Украины Алексей Арестович говорит, что военная и политическая поддержка Литвы Украине бесценна, и иногда кажется, что страна отдает «две трети своего военного бюджета».
«Если бы литовцы не поддержали, я был бы уже мертв. Президент Литвы, министр обороны Литвы были первыми иностранными лидерами, прибывшими в Киев в середине марта, когда он был окружен российскими войсками. Это была огромная политическая, информационная, духовная поддержка», — сказал он журналистам в Вильнюсе в четверг.
«Что касается бронетехники, то Запад в совокупности дал нам 130 машин, а 50 из них дала эта маленькая Литва. Так что вклад невероятный. Иногда кажется, что Литва отдает две трети своего оборонного бюджета», — отметил Арестович.
По его словам, военная, политическая и экономическая поддержка Литвы «спасла тысячи жизней».
«Это экзистенциальная помощь и поддержка, спасибо вам за нее», — сказал он.
Литва передала Украине бронетранспортеры M113, 105-миллиметровые гаубицы, системы ПВО малой дальности, противотанковые средства и другое вооружение.
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