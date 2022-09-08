Арестович: кажется, что Литва отдает Украине две трети своего военного бюджета

«Что касается бронетехники, то Запад в совокупности дал нам 130 машин, а 50 из них дала эта маленькая Литва. Так что вклад невероятный. Иногда кажется, что Литва отдает две трети своего оборонного бюджета», — отметил Арестович.

По его словам, военная, политическая и экономическая поддержка Литвы «спасла тысячи жизней».

«Это экзистенциальная помощь и поддержка, спасибо вам за нее», — сказал он.

Литва передала Украине бронетранспортеры M113, 105-миллиметровые гаубицы, системы ПВО малой дальности, противотанковые средства и другое вооружение.

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