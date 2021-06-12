Армения отказывается от «коньяка» — СМИ

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Власти Армении ратифицировали соглашение с Евросоюзом, которым обязались отказаться от слова «коньяк» в названиях армянской алкогольной продукции за три миллиона евро финансовой помощи. Об этом сообщило издание PanArmenian.

Отмечается, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Ереваном было подписано в 2017 году.