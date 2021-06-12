Армения отказывается от «коньяка» — СМИ

Власти Армении ратифицировали соглашение с Евросоюзом, которым обязались отказаться от слова «коньяк» в названиях армянской алкогольной продукции за три миллиона евро финансовой помощи. Об этом сообщило издание PanArmenian.
Отмечается, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Ереваном было подписано в 2017 году.
Согласно документу, сообщество предоставит Еревану финансовую помощь в рамках программы Европейского инструмента соседства, целью которой является плавное и эффективное прекращение использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.
Кроме того, программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.
Также в ЕС обязались помочь производителям Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.
По данным издания, у Еревана есть 25 лет для выполнения обязательств.korrespondent.net