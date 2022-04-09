Армонайте: действовавшие в РФ международные компании не смогут переехать в Литву

Aušrinė Armonaitė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Действовавшие в России международные компании информационных технологий (ИТ) и другие компании не смогут переехать в Литву, сообщила литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

«Несмотря на то, что службы нашей страны обеспечивают исключительно строгую проверку прибывающей компании или лица, продолжение этого процесса в сегодняшней ситуации невозможно и не соответствует ожиданиям граждан Литвы», — написала министр в фейсбуке.

«Мы останавливаем выдачу новых посреднических документов международным компаниям, у которых были представительства в России», — добавила она.

По словам министра, о переводе своих подразделений в Литву серьезно думали несколько действовавших в России ИТ-предприятий.

«Я всегда стремилась к тому, чтобы Литва была страной международного бизнеса. Поэтому после начала войны Литва поддерживала связь с международными компаниями, решившими покинуть Россию. Это были преимущественно ИТ-компании. С отдельными физическими лицами и специалистами мы никогда не работали, не работали с предприятиями российского капитала. Мы говорили только с международными компаниями», — пишет министр.

Как отмечает Армонайте, к концу марта в Литву переехали три небольшие международные компании, у которых уже были здесь представительства, но которые работали и в России. Министр говорит, что общее число переведенных лиц не достигает ста — это работники компаний, члены их семей, дети.

«Все эти люди прошли необходимые проверки», — сказала Армонайте.

Министр в середине марта сообщила, что из-за войны в Украине в Литву планируют приехать тысячи специалистов в области ИТ из России и Беларуси, министерство сотрудничает с уже обосновавшимися в Литве ИТ-компаниям этих стран на предмет перевода их подразделений в Литву, а также ведет переговоры о переводе подразделений неназванных западных компаний.

Президентский офис сформулировал позицию, что переводимые в Литву ИТ-предприятия из России представляют риск, потому что российский ИТ-сектор находится под контролем служб безопасности.

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