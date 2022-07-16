Армонайте: к 2027 году космический сектор Литвы мог бы создавать 1% ВВП

По словам министра, о серьезности намерений Литвы свидетельствует тот факт, что в рекордно короткие сроки — за два месяца — страна присоединилась к Европейскому космическому агентству.

«Я не могу раскрывать детали, но, например, на объявленный Европейским космическим агентством отбор астронавтов за два месяца подали заявки 80 литовцев — рекордно много. Некоторые из них вышли на следующие этапы, а как все будет, станет ясно к концу года», — сказала Армонайте.

«Агентство никогда не видело такого энтузиазма, поэтому я призываю вас не бояться мечтать и верю, что мы еще при жизни увидим литовского космонавта на международной космической станции», — добавила министр.

По ее словам, в конкурсе по отбору космонавтов среди 22 тыс. кандидатов со всего мира участвуют 62 мужчины и 18 женщин из Литвы.

В ноябре прошлого года в Вильнюсе был создан Литовский кластер космических технологий. Его компании уже участвуют в совместных проектах и ​​миссиях с НАСА, Европейским космическим агентством, Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, British Telecom и другими.

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