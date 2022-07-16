Армонайте: к 2027 году космический сектор Литвы мог бы создавать 1% ВВП

У Литвы есть амбиции, что через пять лет ее космический сектор будет создавать около 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
«Это возможно. Сегодня на этот сектор приходится 0,1% ВВП, но у нас есть амбиции, что он может достичь к 2027 году 1% ВВП страны», — сказала Армонайте на презентации концепции развития космического сектора Литвы в Вильнюсе.
По словам министра, о серьезности намерений Литвы свидетельствует тот факт, что в рекордно короткие сроки — за два месяца — страна присоединилась к Европейскому космическому агентству.
«Я не могу раскрывать детали, но, например, на объявленный Европейским космическим агентством отбор астронавтов за два месяца подали заявки 80 литовцев — рекордно много. Некоторые из них вышли на следующие этапы, а как все будет, станет ясно к концу года», — сказала Армонайте.
«Агентство никогда не видело такого энтузиазма, поэтому я призываю вас не бояться мечтать и верю, что мы еще при жизни увидим литовского космонавта на международной космической станции», — добавила министр.
По ее словам, в конкурсе по отбору космонавтов среди 22 тыс. кандидатов со всего мира участвуют 62 мужчины и 18 женщин из Литвы.
В ноябре прошлого года в Вильнюсе был создан Литовский кластер космических технологий. Его компании уже участвуют в совместных проектах и миссиях с НАСА, Европейским космическим агентством, Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, British Telecom и другими.
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