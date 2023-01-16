Ассоциация аптек Литвы просит суд отменить решение Совета по конкуренции

Согласно законодательству Литвы и Европейского Союза (ЕС) конкуренция между хозяйствующими субъектами происходит на рынке, а не предложениями, поданными в ходе законодательного процесса — совместные предложения в законодательном процессе не вносят изменений на рынок.

Участвуя в вышеупомянутом законотворческом процессе, мы строго соблюдали требования правила конкуренции.

Во-первых, LVA и ее члены не делились друг с другом конфиденциальной коммерческой информацией. Во-вторых, LVA и ее члены не договорились о том, как они будут применять максимальные надбавки, установленные законодательством. В-третьих, LVA и ее члены не совершали никаких других действий, координирующих поведение рынка, таких как установление цен, согласование размеров скидок и т.п. Таких действий, которые действительно были бы недопустимы с точки зрения конкурентного законодательства, Совет по конкуренции не зафиксировал в ходе расследования, которое длилось пять с половиной лет и продлевалось 16 раз.

Поэтому обостряющаяся в последнее время в публичном пространстве позиция Совета по конкуренции о том, что конкуренты не могут согласовывать цены, совершенно не связана с решением, принятым самим Советом 9 декабря.

В этом постановлении нет утверждения о том, что LVA и члены ассоциации заключили незаконное соглашение о согласовании цен или других действий на рынке.

Вместо этого Совет по конкуренции обвиняет нас в том, что LVA и его члены согласовали между собой и представили совместное предложение в Министерство относительно размера доплаты за компенсируемые лекарства.

В праве Европейской комиссии и практике судов ЕС совместное участие конкурентов в законодательном процессе признается нормальным, законным и даже необходимым способом реализации конституционного права. Участие ассоциаций в законотворческом процессе, отстаивающих общие интересы своих членов, является общепринятой и законной лоббистской практикой, не нарушающей положения антимонопольного законодательства.

Таким образом, мы считаем, что Совет по конкуренции, возложив на LVA ответственность за поведение в законодательном процессе, которое признается законным в праве ЕС, нарушил принцип конвергенции права ЕС, установленный в императивном регламенте Совета. Исходя из этого принципа, национальным законодательством о конкуренции запрещается признавать недопустимыми действия хозяйствующих субъектов, не запрещенные законодательством ЕС о конкуренции.

Еще одно беспрецедентное обвинение Совета по конкуренции состоит в том, что он оказывает «значительное влияние» на решения SAM по установлению надбавок. Понятие «значительное влияние» также не имеет аналогов в юридической практике ЕС. Согласно праву ЕС, участие хозяйствующих субъектов в законодательстве может оцениваться с точки зрения конкуренции, за исключением случаев, когда хозяйствующие субъекты сами берут на себя контроль над законодательными процедурами.

Принимая во внимание тот факт, что мы не нарушили закон о конкуренции, просим Вильнюсский окружной административный суд отменить решение Совета по конкуренции от 9 декабря. постановление, штраф, наложенный на LVA этим постановлением, и возмещение судебных издержек.

Также хочу подчеркнуть, что, несмотря на решение Совета по конкуренции, не имеющее прецедентов в законодательстве ЕС, LVA участвовала, участвует и будет продолжать участвовать во всех рабочих группах государственных учреждений, где рассматриваются вопросы, которые могут повлиять на деятельность литовских аптек.

Напомним, 9 декабря Совет по конкуренции оштрафовал почти на 72,6 млн евро Ассоциацию аптек Литвы и восемь фармацевтических торгово-консалтинговых компаний, которые договорились о надбавках за компенсируемые лекарства.

Управляющая сетью Eurovaistine группы Euroapotheca в странах Балтии и Швеции компания Azeta была наказана штрафом в размере 27,5 млн евро, Limedika и управляемая ею сеть Gintarine Vaistine — 16,7 млн евро, Tamro — 9,2 млн, Benu — 7,7 млн, EVD — 2,7 млн, EVRC — 1,27 млн, Limedika — 7,4 млн, Siromed Pharma — 11,2 тыс. евро, Литовская ассоциация аптек — 7,4 тыс. евро.

В суд уже поступили иски от Limedika и Gintarine vaistine, Eurovaistine.

В декабре Ассоциация аптек Литвы заявила, что решение о наложении таких штрафов является необоснованным и будет обжаловано в суде. Председатель ассоциации Кристина Неманюте-Гаге тогда заявила, что у нее нет оснований сомневаться в том, что окончательное решение суда будет в пользу аптек.