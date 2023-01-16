В Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения

В Минобороны Беларуси заявили, что в ходе маневров планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.

Для обеспечения проведения учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В начале января Александр Лукашенко посетил полигон, Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена одна из российских воинских частей. Российский офицер доложил ему о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск. Лукашенко заявил: «Общее дело делаем».

В середине декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой они обсудили создание «единого оборонного пространства».