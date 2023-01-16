В Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения

В Беларуси начались летно-тактические учения с подразделениями вооруженных сил республики и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
От российской стороны в учениях участвует воинское формирование воздушно-космических сил.
В Минобороны Беларуси заявили, что в ходе маневров планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.
Для обеспечения проведения учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.
В начале января Александр Лукашенко посетил полигон, Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена одна из российских воинских частей. Российский офицер доложил ему о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск. Лукашенко заявил: «Общее дело делаем».
В середине декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой они обсудили создание «единого оборонного пространства».freecity.lv