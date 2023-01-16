Сделан важный шаг на пути к демонтажу реакторов Игналинской АЭС

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11 января на Игналинской АЭС состоялась официальная церемония заключения контрактов с победителями конкурса на оказание услуг по проектированию технологий демонтажа реакторов.

Ими стали два консорциума компаний, один из которых возглавляет испанская компания Westinghouse Electric Spain SAU, а другой — французская компания Electricite de France. Обе они являются крупными компаниями мирового рынка атомной энергетики.