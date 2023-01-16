Сделан важный шаг на пути к демонтажу реакторов Игналинской АЭС

11 января на Игналинской АЭС состоялась официальная церемония заключения контрактов с победителями конкурса на оказание услуг по проектированию технологий демонтажа реакторов.
Ими стали два консорциума компаний, один из которых возглавляет испанская компания Westinghouse Electric Spain SAU, а другой — французская компания Electricite de France. Обе они являются крупными компаниями мирового рынка атомной энергетики.
На церемонии подписания контракта R3D присутствовали генеральный директор Игналинской АЭС Аудрюс Каменас, представители консорциумов, которые будут разрабатывать концепции демонтажа реакторов, и другие официальные лица.
Контракты, заключенные между ИАЭС и консорциумами, подписали Аудрюс Каменас, руководитель проектов по графиту Électricité de France (EDF) Myriam Colacicco и вице-президент компании Westinghouse Nuclear Frederic Bailly.news.tts.lt