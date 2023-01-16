Кремль начал подготовку к переизбранию Путина на пятый срок

Четких контуров идеологической составляющей предвыборной кампании Путина еще нет, но в сентябре 2023 года предстоит около 36 выборов в регионах России, где и будут тестировать различные идеи и политические технологии.

«На этот год стоит гигантский объем задач. Выборы будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях. В этом году уже можно будет посмотреть на технологические решения оппонентов. Так что это действительно хороший год, чтобы протестировать те или иные решения», – сказал источник в Кремле.

По его словам, акцент предполагается делать на социальных сетях, которые стали «альтернативным пространством», а также на участниках войны в Украине и тех, кого эта война затронула непосредственно. Также политтехнологи собираются доносить в рамках президентской кампании «новый план развития» России. Важной в Кремле считают подготовку к выборам и на аннексированных регионах Украины, где «придется работать с электоратом».

«Единой России» перед переизбранием Путина поручили обновить базу своих сторонников, после чего партия власти начала вычищать противников войны в Украине. Для вице-губернаторов и чиновников АП в конце января проведут специальные семинары, на которых дадут установки по президентским выборам, писали «Ведомости».

В то же время Кремль поручил регионам составить списки самых важных для жителей социальных проблем, которые они смогут решить в течение ближайших месяцев. Кроме этого, нужно оценить настроение в социальных сетях и предпринять меры по его улучшению, писала «Верстка» со ссылкой на источники в руководстве двух субъектов Сибирского федерального округа.

В качестве спарринг-партнеров Путина на выборах рассматриваются непроходные лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, который должен будет заменить лидера партии Геннадия Зюганова. Последний из-за возраста не сможет принимать участие в выборах, отмечали источники «Верстки» в парламенте.