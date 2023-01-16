Минобороны: Польша присоединилась к Региональному центру киберзащиты

Польша стала пятой страной, присоединившейся к Региональному центру киберзащиты (РЦК), который действует как филиал Литовского национального центра кибербезопасности. Документы, подтверждающие присоединение, подписал в пятницу в Вильнюсе государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши Януш Цешински, говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.
«Киберугрозы игнорируют границы и являются общими для всего нашего региона, поэтому присоединение соседней Польши является очень важным шагом в укреплении Регионального центра киберзащиты и позволит лучше оценить ситуацию с кибербезопасностью всего нашего региона», — сказала канцлер Министерства обороны Кристина Девятниковайте, участвовавшая в церемонии подписания.
Сотрудничество между Литвой и Польшей в области кибербезопасности последовательно укрепляется. в 2022 году Министры обороны стран договорились укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности и создали двустороннюю рабочую группу. В том же году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между центрами кибербезопасности обоих государств, и совместная команда литовских и польских специалистов заняла второе место в крупнейших в мире учениях по киберзащите «Закрытые щиты 2022».
«Нам необходимо развивать региональные инициативы по киберзащите, особенно сейчас, когда война реальна и становится все более цифровой. РЦК — отличная практическая инициатива по повышению нашей безопасности. Польша будет активно вносить свой вклад и приглашать других присоединиться к центру», — сказал Я.Цешински.
Региональный центр киберзащиты начал свою деятельность в 2021 году. Это основная площадка для практического сотрудничества с США в сфере киберзащиты, к которой присоединились Грузия, Украина и Польша.
РЦК проводит региональный анализ киберугроз и делится актуальной информацией с партнерами, организует учения, тренинги и аналитические исследования в области кибербезопасности.