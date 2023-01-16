Минобороны: Польша присоединилась к Региональному центру киберзащиты

Сотрудничество между Литвой и Польшей в области кибербезопасности последовательно укрепляется. в 2022 году Министры обороны стран договорились укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности и создали двустороннюю рабочую группу. В том же году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между центрами кибербезопасности обоих государств, и совместная команда литовских и польских специалистов заняла второе место в крупнейших в мире учениях по киберзащите «Закрытые щиты 2022».

«Нам необходимо развивать региональные инициативы по киберзащите, особенно сейчас, когда война реальна и становится все более цифровой. РЦК — отличная практическая инициатива по повышению нашей безопасности. Польша будет активно вносить свой вклад и приглашать других присоединиться к центру», — сказал Я.Цешински.

Региональный центр киберзащиты начал свою деятельность в 2021 году. Это основная площадка для практического сотрудничества с США в сфере киберзащиты, к которой присоединились Грузия, Украина и Польша.

РЦК проводит региональный анализ киберугроз и делится актуальной информацией с партнерами, организует учения, тренинги и аналитические исследования в области кибербезопасности.