Давос в этом году соберет рекордное число участников — СМИ

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году соберет рекордное число участников. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.