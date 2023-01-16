ЕК утвердила частичное финансирование строительства нового терминала вылета в Вильнюсском аэропорту.

Европейская комиссия в соответствии с правилами государственной помощи ЕС утвердила инструмент в размере 14,28 млн. евро, предназначенный для поддержки оператора Вильнюсского аэропорта Lietuvos oro uostai. Компания в 2023 году приступит к строительству нового терминала вылета в Вильнюсском аэропорту. Эти прямые дотации дадут возможность обслуживать в аэропорту до 7,8 млн. пассажиров в год, говорится в сообщении LTOU.
Европейская комиссия оценила инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, и определила, что схема необходима и подходит для поддержки развития сектора воздушного транспорта, в первую очередь, услуг аэропортов в Литве.
Напомним, что в Вильнюсском аэропорту строится новый здание терминала вылета пассажиров. Площадь нового терминала — 14,4 тыс. кв. метра, общая площадь пассажирских терминалов Вильнюсского аэропорта увеличится на треть, а пропускная способность удвоится — с 1200 пассажиров в час до 2400. Наряду со строительством нового терминала планируется преобразование транспортных подъездов к Вильнюсскому аэропорту, кроме того будут обновлены инженерные сети, заменено покрытие, установлены навесы и разрабатывается новая транспортная схема.
Новый терминал строится между VIP-терминалом с конференц-центром и старым пассажирским терминалом. Общая стоимость контракта проекта 41,5 млн евро (без НДС).