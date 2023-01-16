ЕК утвердила частичное финансирование строительства нового терминала вылета в Вильнюсском аэропорту.

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Европейская комиссия в соответствии с правилами государственной помощи ЕС утвердила инструмент в размере 14,28 млн. евро, предназначенный для поддержки оператора Вильнюсского аэропорта Lietuvos oro uostai. Компания в 2023 году приступит к строительству нового терминала вылета в Вильнюсском аэропорту. Эти прямые дотации дадут возможность обслуживать в аэропорту до 7,8 млн. пассажиров в год, говорится в сообщении LTOU.

Европейская комиссия оценила инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, и определила, что схема необходима и подходит для поддержки развития сектора воздушного транспорта, в первую очередь, услуг аэропортов в Литве.