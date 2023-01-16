Минздрав приглашает жителей на бесплатные семинары по рациональному использованию лекарств

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Министерство здравоохранения совместно с обществом Galimybių plėtra организует цикл бесплатных семинаров, во время которых жителям представляются принципы рационального использования лекарственных средств. Первые семинары прошли в октябре 2022 года. Всех, кто интересуется вопросами рационального использования лекарств или хочет узнать о них больше, в этом году снова приглашают на дистанционные семинары, говорится в сообщении.

Нерациональное употребление лекарств является серьезной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех лекарств назначаются, отпускаются или продаются не должным образом, а половина пациентов неправильно употребляют лекарства. Неправильное использование лекарственных средств угрожает здоровью пациентов и способствует нерациональному расходованию средств на здравоохранение.