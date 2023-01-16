Минздрав приглашает жителей на бесплатные семинары по рациональному использованию лекарств

Министерство здравоохранения совместно с обществом Galimybių plėtra организует цикл бесплатных семинаров, во время которых жителям представляются принципы рационального использования лекарственных средств. Первые семинары прошли в октябре 2022 года. Всех, кто интересуется вопросами рационального использования лекарств или хочет узнать о них больше, в этом году снова приглашают на дистанционные семинары, говорится в сообщении.
Нерациональное употребление лекарств является серьезной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех лекарств назначаются, отпускаются или продаются не должным образом, а половина пациентов неправильно употребляют лекарства. Неправильное использование лекарственных средств угрожает здоровью пациентов и способствует нерациональному расходованию средств на здравоохранение.
По инициативе Минздрава в январе организуются дистанционные семинары, во время которых лектор доктор Гедре Баршаускене расскажет о принципах рационального употребления лекарственных средств, пользе для здоровья и финансовых последствиях, обсудит риски и вред нерационального употребления лекарств. Участники семинара смогут задавать вопросы.
Интересующиеся конкретными лекарствами, такими как антибиотики, бензодиазепины, обезболивающие, лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, также услышат полезную информацию. В министерстве отмечают, что, присоединившись к семинарам, жители узнают о соблюдении схемы лечения, принципах самолечения и о том, что делать при подозрении на побочные реакции.
Зарегистрироваться на семинары можно ЗДЕСЬ, а также по электронной почте. по электронной почте mokymai@galimybiupletra.lt или по телефону +370 616 51900.
Дистанционные семинары пройдут 18 и 25 января с 13 -17 час.