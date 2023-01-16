Прогресс Украины как кандидата в ЕС оценят осенью

«Процесс вступления — это процесс, который идет «шаг за шагом». Для нас сейчас следующий важный пункт, важный этап — это «пакет расширения» осенью, который отразит прогресс, проделанный с начала года каждой страной-кандидатом, желающим присоединиться к Европейскому союзу», — сообщила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен назвала Украину «впечатляюще амбициозной и сильной и быстрой в достижении результатов».

«Это очень хорошо. Чтобы поддерживать этот процесс, коллегия посетит Украину в начале февраля… Для нас важно достигать вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями с тем, чтобы это отразил осенью отчет по расширению, что приведет, как можно надеяться, к интересному и положительному решению Совета», — рассказала президент последовательность процесса вступления в ЕС.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2023 года ЕС будет оценивать шаги Украины на пути в Евросоюз, в тоже время возможно начало подготовки к переговорам.