Прогресс Украины как кандидата в ЕС оценят осенью

Оценка прогресса, достигнутого Украиной в качестве страны-кандидата в ЕС, будет дана осенью в так называемом «пакете расширения», в который входят другие страны-кандидаты. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что на основании этой оценки Европейский Совет примет дальнейшее решение в отношении последующих шагов по присоединению Украины к ЕС.
«Процесс вступления — это процесс, который идет «шаг за шагом». Для нас сейчас следующий важный пункт, важный этап — это «пакет расширения» осенью, который отразит прогресс, проделанный с начала года каждой страной-кандидатом, желающим присоединиться к Европейскому союзу», — сообщила президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен назвала Украину «впечатляюще амбициозной и сильной и быстрой в достижении результатов».
«Это очень хорошо. Чтобы поддерживать этот процесс, коллегия посетит Украину в начале февраля… Для нас важно достигать вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями с тем, чтобы это отразил осенью отчет по расширению, что приведет, как можно надеяться, к интересному и положительному решению Совета», — рассказала президент последовательность процесса вступления в ЕС.
Ранее сообщалось, что в начале марта 2023 года ЕС будет оценивать шаги Украины на пути в Евросоюз, в тоже время возможно начало подготовки к переговорам.korrespondent.net