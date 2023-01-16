Министр обороны Германии подала в отставку

В должности главы Минобороны ФРГ Ламбрехт неоднократно попадала в медийные скандалы. В последний раз – из-за новогоднего поздравления, которое немецкие СМИ признали неудачным. Кристине Ламбрехт записала поздравительное видеообращение, в котором упоминала войну в Украине, стоя на фоне взрывающихся фейерверков и пытаясь их перекричать. Скандал вызвала и публикация фотографии сына Ламбрехт в служебном вертолете.

Судя по соцопросам, министр непопулярна в Германии. Так, в частности, согласно опросу, проведенному телеканалом ZDF, 60% немцев поддержали бы решение о ее отставке.

Между тем еще в декабре 2022 года канцлер Олаф Шольц публично защищал Ламбрехт от критики, заявив, что «у бундесвера первоклассный министр», и он «удивлен некоторой критикой в ее адрес».