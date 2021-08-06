Ассоциация Linava: маршрут грузов из Литвы будет отслеживаться в Беларуси

Ко всем въезжающим из Литвы в Беларусь машинам с грузами с 30 августа будут предъявляться более строгие требования.
К ним будет крепиться навигационное оборудование — специальные пломбы, позволяющие белорусских службам следить за маршрутом машин. Пломба будет стоить 50 евро, сообщила Литовская национальная ассоциация автоперевозок Linava.
Не будут отслеживаться только грузы, следующие через Литву и Беларусь из Калининградской области в Россию, а также тяжелые и габаритные грузовики, для которых необходимо спецразрешение.
Генеральный секретарь ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заявил, что это будет дополнительно стоить предприятиям и займет больше времени. По его мнению, важно, что такие ужесточения правил будут применяться только к прибывающим с территории Литвы перевозчиками, они могут быть как из Литвы, так и из других стран.
До сих пор такие навигационные пломбы применялись во время пандемии коронавируса, с 25 мая прошлого года и только к нарушавшим требования автомобилям, например, если она не соблюдали предусмотренный маршрут.