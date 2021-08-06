Ассоциация Linava: маршрут грузов из Литвы будет отслеживаться в Беларуси

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Ко всем въезжающим из Литвы в Беларусь машинам с грузами с 30 августа будут предъявляться более строгие требования.

К ним будет крепиться навигационное оборудование — специальные пломбы, позволяющие белорусских службам следить за маршрутом машин. Пломба будет стоить 50 евро, сообщила Литовская национальная ассоциация автоперевозок Linava.

Не будут отслеживаться только грузы, следующие через Литву и Беларусь из Калининградской области в Россию, а также тяжелые и габаритные грузовики, для которых необходимо спецразрешение.