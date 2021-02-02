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AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Британско-шведская компания AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.  

«Сегодня, в течение нескольких часов мы получили точные данные о ближайших двух поставках, намеченных на февраль.(…) Здесь мы говорим о цифрах, которые достигают 50 тыс. доз», – заявила вице-министр в понедельник в программе «Форум LRT».

По ее словам вакцины AstraZeneca должны быть отправлены в Литву  7 и 19 февраля, поэтому должны прибыть в страну через несколько дней после отправки.  

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Ж. Симонайтите сказала, что «речь идет» о том, что в марте может быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson, одна из шести, с которой Евросоюз заключил договор о поставках.

Вице-министр утверждает, что на этой неделе намерена вынести на рассмотрение правительства вопрос еще одной вакцины – компания Valneva.

С последней пока не заключен договор на уровне ЕС. В данный момент Valneva ведет переговоры с Евросоюзом о поставке до 60 млн доз.

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