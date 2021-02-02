Британско-шведская компания AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.
«Сегодня, в течение нескольких часов мы получили точные данные о ближайших двух поставках, намеченных на февраль.(…) Здесь мы говорим о цифрах, которые достигают 50 тыс. доз», – заявила вице-министр в понедельник в программе «Форум LRT».
По ее словам вакцины AstraZeneca должны быть отправлены в Литву 7 и 19 февраля, поэтому должны прибыть в страну через несколько дней после отправки.
Ж. Симонайтите сказала, что «речь идет» о том, что в марте может быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson, одна из шести, с которой Евросоюз заключил договор о поставках.
Вице-министр утверждает, что на этой неделе намерена вынести на рассмотрение правительства вопрос еще одной вакцины – компания Valneva.
С последней пока не заключен договор на уровне ЕС. В данный момент Valneva ведет переговоры с Евросоюзом о поставке до 60 млн доз.