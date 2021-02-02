Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 546, скончались 17 человек

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 183 тыс. 444 случая COVID-19, 131 тыс. 151 человек выздоровел, 47 тыс. 180 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2847 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1019 человек, привитых второй дозой –1729.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 72 тыс. 604 человека, двумя дозами – 23 тыс. 172 человека.

За минувшие сутки было взято 7258 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 938 тыс. 355.