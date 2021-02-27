Avia Solutions Group называет «охотой на ведьм» блокировку ее инвестиций в Вильнюсе

В. Ушацкас: удивлены и разочарованы

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей в России лишены оснований, так как группа и ее акционер Гедиминас Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский.

«Мы, разумеется, удивлены и разочарованы, так как предусматривали в Вильнюсском аэропорту инвестировать небольшую сумму — 7 млн евро. В соответствии с предварительным договором, FL Technics по-прежнему будет владеть участком земли до 2053 года, это арендованный нами участок, ангар, в котором мы развиваем деятельность. Мы хотели его увеличить и таким образом создали бы 200 рабочих мест высокой стоимости», — сказал В. Ушацкас в пятницу BNS.

Он сказал, что сейчас предприятие генерирует в России всего 5% доходов.

«Наша группа действует более чем в 70 аэропортах мира, абсолютное большинство — аэропорты госуларств Евросоюза (ЕС) и НАТО, где нас хотят видеть, мы получаем разрешения, развиваем деятельность. Если кто-то занимается охотой на ведьм, оставляю решение за этими людьми. Мы будем заниматься бизнесом там, где нас приглашают и ждут, но мы будем развивать бизнес и в Литве», — сказал В. Ушацкас.

Л. Касчюнас: важно оценить связи

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас не сомневается, что правительственная комиссия приняла обоснованное решение, приняв во внимание связи инвестора с недружественными к Литве государствами.

«В Литве действует один из самых сильных во всем ЕС механизмов проверки инвестиций в стратегические объекты. Инвестиции в стратегические объекты должны строго соответствовать трансатлантическим и евроатлантическим критериям безопасности, не иметь связей с российским, китайским и другими недемократическими режимами, близкими к ним группами интересов», — сказал в пятницу BNS Л. Касчюнас.

Это не первый случай, когда правительство из-за соображений национальной безопасности блокирует развитие Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту.

В 2015 году праительственная комиссия постановила, что развитие предприятия группы FL Technics на ее территории не будет соответствовать интересам нацбезопасности. Литовские пограничники по этой же причине отказались сотрудничать с компанией по ремонту вертолетов и самолетов Helisota.