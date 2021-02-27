И. Шимоните: инвестиции Orlen в Мажейкяй оживят экономику региона

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В связи с тем, что крупнейший польский нефтеконцерн Orlen планирует большие инвестиции в контролируемый им нефтеперерабатывающий (НПЗ) завод в Мажейкяй, премьер Литвы Ингрида Шимоните надеется, что они создадут новые рабочие места и помогут оживить экономику северо-западной части Литвы.

«Планирующиеся инвестиции Orlen в Литве должны способствовать созданию новых рабочих мест и оживлению экономики в регионе. Очень важно, что в поле зрения концерна остается охрана окружающей среды, и что инвестиции пойдут на развитие обновляющейся энергетики», — сказала И. Шимоните после встречи с руководством концерна.