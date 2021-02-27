И. Шимоните: инвестиции Orlen в Мажейкяй оживят экономику региона

В связи с тем, что крупнейший польский нефтеконцерн Orlen планирует большие инвестиции в контролируемый им нефтеперерабатывающий (НПЗ) завод в Мажейкяй, премьер Литвы Ингрида Шимоните надеется, что они создадут новые рабочие места и помогут оживить экономику северо-западной части Литвы.
«Планирующиеся инвестиции Orlen в Литве должны способствовать созданию новых рабочих мест и оживлению экономики в регионе. Очень важно, что в поле зрения концерна остается охрана окружающей среды, и что инвестиции пойдут на развитие обновляющейся энергетики», — сказала И. Шимоните после встречи с руководством концерна.
На встрече с участием руководителя концерна Orlen Даниэля Обайтека и гендиректора Orlen Lietuva Михала Рудницкого были представлены стратегия Orlen до 2030 года и будущие инвестиции, связанные с обязательствами концерна уменьшить загрязнение окружающей среды и до 2050 года лр нуля снизить выбросы двуокиси углерода, сообщила пресс-служба правительства.
Правительство Польши сейчас проводит консолидацию предприятий концерна — к Orlen присоединяются Lotos, PGNiG и Energa.
В декабре прошлого года Orlen обнародовал план реорганизации бизнеса в течение ближайшего десятилетия, в котором намечены инвестиции в развитие в размере 140 млрд злотых (31,3 млрд евро).
Сообщалось, что компания Orlen Lietuva планирует стомиллионные инвестиции в завод по переработке остатков нефти в Литве.