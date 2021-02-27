Женщины в Европе менее охотно отказываются от курения, чем мужчины

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В странах Европы курят примерно 12 процентов девочек в возрасте 13–15 лет, что гораздо выше среднемирового показателя. Масштабы пристрастия женщин к табаку еще выше. В ВОЗ встревожены этой статисткой и призывают все страны региона активизировать усилия по борьбе с агрессивной рекламой табачной продукции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, под эгидой Европейского бюро ВОЗ опубликован новый доклад, посвященный табачной эпидемии среди женщин. Его авторы отмечают, что в последние годы число курящих женщин и девочек в регионе снижается, однако они все же менее охотно отказываются от этой вредной привычки по сравнению с мужчинами.