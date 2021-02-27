Женщины в Европе менее охотно отказываются от курения, чем мужчины

В странах Европы курят примерно 12 процентов девочек в возрасте 13–15 лет, что гораздо выше среднемирового показателя. Масштабы пристрастия женщин к табаку еще выше. В ВОЗ встревожены этой статисткой и призывают все страны региона активизировать усилия по борьбе с агрессивной рекламой табачной продукции.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, под эгидой Европейского бюро ВОЗ опубликован новый доклад, посвященный табачной эпидемии среди женщин. Его авторы отмечают, что в последние годы число курящих женщин и девочек в регионе снижается, однако они все же менее охотно отказываются от этой вредной привычки по сравнению с мужчинами.
Эксперты ВОЗ напомнили о Глобальном плане действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями, в котором поставлена цель сократить к 2030 году масштабы потребления табака в мире на 30 процентов по сравнению с 2010 годом. По предварительным оценкам, Европа будет единственным регионом в мире, которому, видимо, не удастся справиться с этой задачей и причина этому — высокое число курящих женщин.
В этой связи в ВОЗ призывают все страны более активно бороться с наступлением табачной индустрии, подталкивающей женщин и девочек к курению, а также уделять в рамках просвещения приоритетное внимания гендерным аспектам.
Не секрет, что сегодня табачная индустрия стремится находить новые пути популяризации своей смертельно опасной продукции среди женщин, например, привлекает для рекламы влиятельных пользователей социальных сетей и финансирует женские организации. К тому же все чаще дизайн изделий и упаковки разрабатываются под «вкус женщин». Понимая, что традиционные сигареты становятся для общества неприемлемыми, индустрия идет на разного рода ухищрения, выпуская продукцию с якобы «чистым никотином», с добавлением ароматизаторов, что также оборачивается ростом никотиновой зависимости у новых поколений.
В ВОЗ призывают страны Европы активизировать меры по ранней профилактике и защите девочек от пристрастия к курению. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность. По оценкам ВОЗ, в Европейском регионе табак потребляют 12 процентов девочек в возрасте 13–15 лет, что в полтора раза выше среднемирового показателя, который равен восьми процентам.
В новом докладе «Женщины и табак в Европейском регионе ВОЗ: взгляд через призму гендерных факторов» говорится о необходимости брать на вооружение подходы борьбы с табаком, нацеленные на различные группы женщин.