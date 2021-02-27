Экологи назвали защитные маски и перчатки новой угрозой для окружающей среды

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Экологи заявили, что средства индивидуальной защиты во время пандемии являются новой угрозой для окружающей среды, мешающей в борьбе с пластиковыми отходами, сообщает Euronews.

«Мы призываем людей по возможности использовать многоразовые маски. Во время пандемии мы не должны забывать, что все еще находимся в чрезвычайной климатической ситуации», — заявил глава Управления по отходам Северного Лондона Клайд Лоукс.