Комиссия кабмина предлагает блокировать развитие Avia Solutions Group в аэропорту Вильнюса

В последние годы литовские ведомства национальной безопасности с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group в связи с ее прежней деятельностью в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельностью в России.

Группа предприятий утверждала, что она еще в 2018 году разорвала все связи с проектом аэропорта Жуковский. Avia Solutions Group сообщала, что инвестиции в реконструкцию ангара должны составить 7 млн евро.

Это не первый случай, когда правительство из-за соображений национальной безопасности блокирует развитие Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту. В 2015 году правительственная комиссия постановила, что развитие предприятия группы FL Technics на ее территории не будет соответствовать интересам нацбезопасности.