Вакцинация от COVID-19 стартовала в более чем половине стран мира

При этом по охвату вакцинацией населения на первом месте Израиль, где на каждые 100 человек приходятся 86,9 привитых. Также по данному показателю преуспевают Сейшельские Острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси вакцинация населения российским препаратом против коронавируса «Спутник V» стартовала 29 декабря 2020 года. До конца весны 2021 года в стране планируют привить от COVID-19 1,2 млн человек.