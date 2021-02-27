Консерваторы Литвы инициируют пересмотр системы всех выборов

Фракция крупнейшей правящей партии консерваторов Литвы инициирует пересмотр системы всех выборов, уделяя наибольшее внимание выборам в парламент и в местные органы власти.
Староста Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Радвиле Моркунайте-Микуленене направила письмо правлению сейма с предложением сформировать рабочую группу из представителей всех парламентских фракций для того, чтобы после консультаций с общественностью, учеными, партиями к сентябрю подготовить предлагаемые изменения.
«Мы видим, что в парламенте рождается много инициатив для коррекции того или иного аспекта избирательной системы. Например, оппозиционные социал-демократы предлагают менять вопросы финансирования партий и политических кампаний. Мы видим, что партнеры по коалиции говорят о снижении возрастного ценза, есть инициативы по более мелким поправкам», – сказал BNS заместитель старосты фракции СО-ЛХД Андрюс Вишняускас.
«Мы не хотим, чтобы избирательная система менялась отдельными, мелкими инициативами, мы считаем, что этот год является тем временем, когда можно нормально пересмотреть как системы, так и регламентацию всех выборов», – сказал он.
По словам депутата, необходимо оценить порядок прямых выборов мэров и регламентацию общественных избирательных комитетов на муниципальных выборах. Более того, весной ожидается получить разъяснения Конституционного суда о соответствии прямых выборов мэров Конституции.
А. Вишняускас утверждает, что также следует рассмотреть, соответствуют ли прямые президентские выборы полномочиям президента.
По его словам, консерваторы считают, что следует подробно обсудить переход к представительству в сейме согласно большей пропорции, поскольку сейчас с постоянным изменением количества избирателей каждые парламентские выборы приходиться перечерчивать границы одномандатных округов.
Он напомнил о проекте бывшего министра юстиции Юозаса Бернатониса о формировании региональных многомандатных округов на парламентских выборах.
Сейчас закон о выборах в сейм предусматривает, что 71 депутат избирается в одномандатных округах, а 70- в многомандатном, то есть по партийным спискам.
Представитель по связям с общественностью спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен Паулюс Жеймис передал BNS, что, по мнению главы парламента, вопрос об эффективности нынешней системы парламентских выборов возникает достаточно часто для того, чтобы «правление сейма инициировало официальную дискуссию экспертов о возможном совершенствовании нашей избирательной системы»,
По ее словам, подробную дискуссию на эту тему одобряет и фракция либералов.
Консерваторы считают, что этот год является самым подходящим для изменений, поскольку до ближайших муниципальных выборов остается два года.