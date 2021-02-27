Консерваторы Литвы инициируют пересмотр системы всех выборов

По словам депутата, необходимо оценить порядок прямых выборов мэров и регламентацию общественных избирательных комитетов на муниципальных выборах. Более того, весной ожидается получить разъяснения Конституционного суда о соответствии прямых выборов мэров Конституции.

А. Вишняускас утверждает, что также следует рассмотреть, соответствуют ли прямые президентские выборы полномочиям президента.

По его словам, консерваторы считают, что следует подробно обсудить переход к представительству в сейме согласно большей пропорции, поскольку сейчас с постоянным изменением количества избирателей каждые парламентские выборы приходиться перечерчивать границы одномандатных округов.

Он напомнил о проекте бывшего министра юстиции Юозаса Бернатониса о формировании региональных многомандатных округов на парламентских выборах.

Сейчас закон о выборах в сейм предусматривает, что 71 депутат избирается в одномандатных округах, а 70- в многомандатном, то есть по партийным спискам.

Представитель по связям с общественностью спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен Паулюс Жеймис передал BNS, что, по мнению главы парламента, вопрос об эффективности нынешней системы парламентских выборов возникает достаточно часто для того, чтобы «правление сейма инициировало официальную дискуссию экспертов о возможном совершенствовании нашей избирательной системы»,

По ее словам, подробную дискуссию на эту тему одобряет и фракция либералов.

Консерваторы считают, что этот год является самым подходящим для изменений, поскольку до ближайших муниципальных выборов остается два года.