«Авиационная» безопасность

За шутку придется ответить

Аэропорт — живой организм, жизнь там кипит круглосуточно. Можно попытаться представить себе, как она будет парализована, если поступит сообщение о бомбе. Людей эвакуируют из терминалов, будет вызвана полиция, пожарные, саперы. Это обычные действия в случае угрозы. Изредка такие действия бывают вызваны необдуманными шутками пассажиров.

Работники, обслуживающие пассажиров, проверяя и регистрируя багаж, всегда спрашивают у пассажиров, нет ли у них в багаже запрещенных вещей. Ответы бывают разными, например, «везу бомбу». Произносить такую фразу в аэропорту запрещено, напоминают работники аэропорта, заметив, что такой шутник в самолет не попадет.

«Казалось бы, невинная шутка о наличии бомбы, но это может означать конец вашего путешествия и штраф. Вы не только окажетесь в полиции, но и получите штраф от 30 до 140 евро, а в некоторых случаях ждет уголовная ответственность – и тогда наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет», – сказал В. Кшанас.

Правонарушения в самолетах и на земле

По его словам, чаще всего нетрезвые пассажиры не выполняют законные требования работников аэропорта или авиакомпаний и нарушают общественный порядок: например, ругаются матом, не предъявляют документы, представляют опасность для других пассажиров. О таких случаях на посадке представители авиакомпаний информируют службу безопасности аэропорта, а ее сотрудники вызывают полицию.

Другая часть нарушений — в самих самолетах. В таких случаях экипаж информирует, что на борту есть пассажир, который нарушает общественный порядок и представляет угрозу для других пассажиров или безопасности полета. В таких случаях служба безопасности также вызывает полицию. Полиция встречает такого пассажира у трапа и принимает решение относительно ответственности, которая ему грозит.

Чаще всего таких пассажиров увозят в комиссариат. Некоторые авиакомпании включают пассажиров, которые представляют серьезную угрозу для полета, в черные списки и в будущем могут не принять их на борт.

Не игнорируйте предупреждения

В. Кшанас напомнил, что полицию вызывают в тех случаях, когда возможный нарушитель не учитывает замечание, ведет себя нагло и представляет угрозу. «Бывает немало случаев, когда непослушным пассажирам достаточно замечания, сделанного специалистами службы безопасности аэропорта. В таких случаях к помощи полиции не прибегают», – сказал он.

Представители Департамента полиции и Литовских аэропортов напоминают, что необходимо соблюдать общественный порядок, не шутить о взрывчатых веществах на территории аэропорта или в самолете, а также ответственно подходить к оценке количества выпитого алкоголя. Соблюдая правила, вы обеспечите себе и другим пассажирам безопасное и спокойное путешествие.

Информация «ЛК»