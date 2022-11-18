За долги по коммуналке – в суд

Для сравнения, в 2020-2021 годах в суд поступило около 1 тыс. дел по неуплате услуг компании VASA.

Как пояснили BNS в компании VASA, такой наплыв взысканий произошел из-за цикличности работы с должниками. На данном этапе компания особое внимание уделяет долгам, которые не удалось взыскать на этапе напоминаний и досудебного взыскания.

По данным VASA, при несвоевременном получении оплаты рассылаются напоминания, предпринимаются попытки связаться по электронной почте, по обычной почте и по телефонам. Если резиденты не оплачивают долг, их данные передаются в коллекторскую компанию.

По мнению суда, рассмотрение дел такого рода требует значительного кадрового состава суда и финансовых ресурсов государства. «Каждый день в суде рассматриваются различные заранее назначенные административные дела, оглашаются судебные решения, поэтому ежедневно в срочном порядке принимать дополнительно большое количество судебных постановлений — это серьезный вызов для судей и всего аппарата суда», — отметила судья Йовита Эйникене, временно исполняющая обязанности внутреннего управления.

Обычно судебное дело о присуждении местной пошлины должно быть рассмотрено в течение одного рабочего дня. Должниками по этим административным делам являются как физические, так и юридические лица, владеющие или управляющие недвижимостью в Вильнюсском регионе.

«Большинство ответчиков и должников не пользуются услугами портала электронных услуг суда, поэтому принятое судебное решение или запрос отправляется заказным письмом, что может стоить суду до пяти евро. Следует отметить, что по одному делу, как правило, необходимо направить более одного заказного письма с попыткой вручения процессуальных документов ответчикам или должникам», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, суммы, требуемые к присуждению, составляют от нескольких до нескольких десятков тысяч евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt