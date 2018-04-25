Австралия может остаться закрытой до 2021 года

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Как заявил глава Министерства торговли Австралии Саймон Бирмингем, в текущей ситуации маловероятно, что страна откроет свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года, даже несмотря на то, что властям удалось сдержать распространение коронавируса.

Запрет на въезд не коснётся иностранных студентов, поскольку международное образование составляет значительную долю доходов от международного обмена и имеет большое финансовое значение для университетов Австралии.

Студенты, планирующие обучение в Австралии, должны по прибытию в обязательном порядке соблюдать 14-дневную изоляцию.