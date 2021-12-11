Австралия начнёт открывать границы с 15 декабря

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Как сообщает ТАСС, власти Австралии начнут открывать границы для иностранцев с 15 декабря, после двухнедельной паузы, вызванной появлением штамма «омикрон». Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Так, границы Австралии с 15 декабря откроются для владельцев австралийских виз, иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Это решение подтвердит правительство страны, как только будет ясно, что распространение нового штамма «омикрон» можно контролировать.

К настоящему моменту в Австралии зарегистрировали шесть случаев заражения вариантом коронавируса «омикрон», но все инфицированные с момента прилёта в страну находились в изоляции. С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Сейшелами и восемью южноафриканскими государствами.