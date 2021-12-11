В праздники по Вильнюсу будет курсировать самый длинный троллейбус в истории Литвы

На следующей неделе выедет на улицы Вильнюса самый длинный троллейбус в истории Литвы — 24-метровое транспортное средство будет курсировать по столице до середины января.
Как сообщили в пятницу в Вильнюсском самоуправлении, необычный троллейбус Solaris Trollino 24 Metrostyle, состоящий из трех частей, будет курсировать в праздники по одномуиз самых популярных 19-му маршруту — проспект Конституции — Антакальнис — Саулетекё.
Генеральный директор Вильнюсского общественного транспорта, Дарюс Алекнавичюс, говорит, что троллейбус, также называемый «городской змейкой», украшенный праздничной атрибутикой, будет курсировать более месяца, в течении которого компания оценит, нужен ли этот тип троллейбусов Вильнюсу.
«Сразу ясно, что более длинные и, следовательно, более вместимые троллейбусы сократят количество общественного транспорта в городе, уменьшат загрязнение окружающей среды и потребят меньше электроэнергии. В ближайшее время мы протестируем на запланированном маршруте заезды на остановки, конечные стоянки и прохождение перекрестков », — говорит Д. Алекнавичюс.
Троллейбус, который имеет более полусотни посадочных мест и на шесть метров длиннее обычного, будет выходить на маршруты без пассажиров ночью при отключении контактной сети. Всего троллейбус сможет перевезти 190 пассажиров, для сравнения — нынешние двухосные троллейбусы вмещают от 77 до 111 пассажиров.
24-метровый самоходный троллейбус с литий-ионной батареей отличается инновационными решениями: системой MirrorEye, которая состоит из двух мониторов в кабине водителя вместо обычных наружных зеркал. Эта система поможет водителям лучше оценивать расстояния на дороге и плавно объезжать препятствия. Шарнирные соединения двух частей троллейбуса имеют электронное управление, что обеспечивает комфортное перемещение.
Как сообщили в самоуправлении, испытание нового троллейбуса не будет ничего стоить предприятию Вильнюсского общественного транспорта.
В настоящее время в Вильнюсе курсирует 376 новых автобусов и троллейбусов. Самоуправление и его компании стремятся к 2030 году иметь на улицах столицы транспорт не старше 10 лет, а новые и электромобили будут составлять 55% всего парка.
Информация ЛК по сообщению BNS