В праздники по Вильнюсу будет курсировать самый длинный троллейбус в истории Литвы

«Сразу ясно, что более длинные и, следовательно, более вместимые троллейбусы сократят количество общественного транспорта в городе, уменьшат загрязнение окружающей среды и потребят меньше электроэнергии. В ближайшее время мы протестируем на запланированном маршруте заезды на остановки, конечные стоянки и прохождение перекрестков », — говорит Д. Алекнавичюс.

Троллейбус, который имеет более полусотни посадочных мест и на шесть метров длиннее обычного, будет выходить на маршруты без пассажиров ночью при отключении контактной сети. Всего троллейбус сможет перевезти 190 пассажиров, для сравнения — нынешние двухосные троллейбусы вмещают от 77 до 111 пассажиров.

24-метровый самоходный троллейбус с литий-ионной батареей отличается инновационными решениями: системой MirrorEye, которая состоит из двух мониторов в кабине водителя вместо обычных наружных зеркал. Эта система поможет водителям лучше оценивать расстояния на дороге и плавно объезжать препятствия. Шарнирные соединения двух частей троллейбуса имеют электронное управление, что обеспечивает комфортное перемещение.

Как сообщили в самоуправлении, испытание нового троллейбуса не будет ничего стоить предприятию Вильнюсского общественного транспорта.

В настоящее время в Вильнюсе курсирует 376 новых автобусов и троллейбусов. Самоуправление и его компании стремятся к 2030 году иметь на улицах столицы транспорт не старше 10 лет, а новые и электромобили будут составлять 55% всего парка.

Информация ЛК по сообщению BNS