Instagram ограничит доступ к соцсети для детей до 13 лет

Фото pixabay.com

Instagram планирует ограничить доступ к социальной сети для детей до 13 лет. Об этом заявил глава компании Адам Моссери в Конгрессе США, сообщает газета «Известия».

«Мы создаем ряд опций, чтобы проверять, действительно ли пользователю достаточно лет, чтобы пользоваться Instagram. Мы создаем новую технологию, чтобы искать и удалять аккаунты тех, кому нет 13 лет. Также используем технологии, чтобы понять, младше или старше 18 лет наши пользователи», — заявил глава компании.

Благодаря новым алгоритмам взрослые пользователи не смогут писать несовершеннолетним, если те не подписаны на них. Взрослые также не смогут отмечать подростков, не достигших 18 лет, без подписки несовершеннолетних.