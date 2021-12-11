Советник: ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, но далека от хорошей

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите, говорит, что ситуация с нелегальной миграцией на границе с Беларусью стабилизировалась, но пока еще не очень хорошая.
Советник также сообщила, что результаты принес и звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель лидеру Беларуси Александру Лукашенко.
«Ситуация, возможно, стабилизировалась, но мы не думаем, что она закончилась. Звонок Меркель тоже дал результат. Правда, может быть, ненадолго, но в тот момент, когда ведомства Евросоюза подключаются, это помогло нам, Польше и Латвии», — сказала Скайсгирите.
По ее словам, ситуация не является нормальной, потому что в Беларуси еще остались нелегальные мигранты, а также есть вопросы о миграционной политике Евросоюза и строительстве физического барьера.
«Мигрантов вывезли самолетами из Беларуси. Насколько мне известно, их вылетело более 3 тысяч. Конечно, это не все, кто прибыли, поэтому мы не говорим, что ситуация уже хорошая и точка. Напротив, остаются вопросы, связанные с изменениями в законодательстве ЕС, строительством физического барьера, который президент намерен поставить на заседании Совета руководителей ЕС на следующей неделе», — сказала советник президента.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из низ пытались пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.