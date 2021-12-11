Советник: ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, но далека от хорошей

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите, говорит, что ситуация с нелегальной миграцией на границе с Беларусью стабилизировалась, но пока еще не очень хорошая.

Советник также сообщила, что результаты принес и звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель лидеру Беларуси Александру Лукашенко.

«Ситуация, возможно, стабилизировалась, но мы не думаем, что она закончилась. Звонок Меркель тоже дал результат. Правда, может быть, ненадолго, но в тот момент, когда ведомства Евросоюза подключаются, это помогло нам, Польше и Латвии», — сказала Скайсгирите.