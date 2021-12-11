Литва хотела бы присоединить Клайпеду к европейской железнодорожной сети

Литва хотела бы проложить скоростную железную дорогу европейской колеи от Каунаса до Клайпедского морского порта и включить ее в Трансъевропейскую транспортная сеть (TEN-T).
Участвовавшая в заседании Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике Евросоюза в Брюсселе вице-министр транспорта Лорета Маскалёвене в этой связи обратились к комиссару Еврокомиссии по транспорту Адине Валеан, информировали BNS представители министерства.
«Для того, чтобы соединить посредством железной дороги все порты восточного побережья Балтики в ЕС и создать возможности жителям и грузам быстрее добираться до остальной Европы, в планы TEN-T особенно важно включить железнодорожную трассу европейского стандарта и в Клайпеду», — сказала Маскалёвене.
Сейчас идет электрификация железной дороги от Кайшядорис до Клайпеды, однако его колея все еще российская — она шире европейской. Оставшийся участок до Вильнюса уже электрифицирован.
Погрузки в Клайпедском порту в 2020 году составили около 48 млн тонн, однако в 2022 году, из-за прекращения перевозок грузов «Беларуськалия» они могут сократиться на треть.
В рамках реализации проекта Rail Baltica до конца 2026 года планируется проложить электрифицированную железнодорожную линию от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллина. Участок Каунас — Вильнюс уже был включен в проект.