Литва хотела бы присоединить Клайпеду к европейской железнодорожной сети

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литва хотела бы проложить скоростную железную дорогу европейской колеи от Каунаса до Клайпедского морского порта и включить ее в Трансъевропейскую транспортная сеть (TEN-T).

Участвовавшая в заседании Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике Евросоюза в Брюсселе вице-министр транспорта Лорета Маскалёвене в этой связи обратились к комиссару Еврокомиссии по транспорту Адине Валеан, информировали BNS представители министерства.

«Для того, чтобы соединить посредством железной дороги все порты восточного побережья Балтики в ЕС и создать возможности жителям и грузам быстрее добираться до остальной Европы, в планы TEN-T особенно важно включить железнодорожную трассу европейского стандарта и в Клайпеду», — сказала Маскалёвене.