Австрия отменила обязательную вакцинацию от коронавируса

Nuotrauka ligoniukasa.lrv.lt

Австрия отказывается от обязательной вакцинации против коронавируса для всех взрослых людей, поскольку пандемия более не представляет того уровня угрозы. Данное решение принято всего через несколько недель после того, как был введён закон об обязательной вакцинации.

В этой альпийской стране с населением в 9 миллионов человек в одной из немногих ввели закон о прививках для всего взрослого населения. Он начал действовать в феврале, и его нарушителям грозил штраф в 3 600 евро с середины марта, если бы они не успели к этому времени вакцинироваться, сообщает АЗЕРТАДЖ.

И вот теперь данный закон приостановили, поскольку власти Австрии признали его нарушением фундаментальных прав человека. Кроме того, коронавирус больше не представляет такой опасности для австрийцев, как это было всего полтора месяца назад. Решение было принято после консультаций с Министерством здравоохранения на заседании правительства.