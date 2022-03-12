Orlen Lietuva было бы не так уж и сложно отказаться от российской нефти — руководство

По его словам, в последние годы завод обычно перерабатывал около двух третей российской нефти, но сейчас «эти цифры превращаются в обратные».

Нефть для завода в Литве централизованно закупает польский нефтяной концерн Orlen, который в настоящее время перерабатывает арабскую, американскую нефть и нефть из Северного моря.

«Спектр немалый, мы перерабатывали и сейчас перерабатываем арабскую нефть из Саудовской Аравии, и ее количество в перерабатке увеличивается, а также (…) мы покупаем теперь более интенсивно добываемую американскую и североморскую нефть, и другую нероссийскую нефть — мы оцениваем и наблюдаем», — сказал Даугнора.

Он подчеркнул, что хотя Мажейкяйский завод был построен для переработки российской нефти, его технология теперь адаптирована для переработки нефти и из других источников.

Глава Orlen Lietuvos Михал Рудницкий ранее заявлял BNS, что почти 80% сырья, перерабатываемого на Мажейкяйском заводе, является российской нефтью, и компания не может сразу отказаться от нее и перерабатывать, скажем, арабскую нефть.

Orlen Lietuva в этом году приступает к реализации проекта модернизации глубинной переработки нефти в Мажейкяй стоимостью 641 млн евро, после его реализации завод будет приспособлен для переработки не только российской нефти.

Концерн Orlen на минувшей неделе сообщил, что чтобы усилить поставки нефти на заводы концерна с альтернативных направлений, с компанией Saudi Aramco из Саудовской Аравии договорено о покупке 5 дополнительных танкерах с нефтью Северного моря, а часть этой нефти предназначается и для мажейкского завода.

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