Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

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Со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию, сообщает unian.net

Великобритания перевела свою программу получения виз для украинских беженцев в онлайн-режим. В частности, после критики в связи с сообщениями о задержках в центрах обработки заявлений.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сообщила, что со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию, пишет BBC.