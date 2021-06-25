Авторынок — под бдительным взором налоговиков

“Cоглашаясь подписать составленный за границей договор о купле-продаже, покупатель должен быть готов объяснить обстоятельства приобретения авто и даже понести ответственность за хранение фальсифицированных документов, — сказал старший советник Департамента контроля ГНИ Роландас Пунцявичюс. — Покупатели должны знать, что их ждет в таком случае. Если вы покупаете автомобиль у гражданина Литвы, надо проверить, есть ли у него код владельца, верен ли он, ни в коем случае не подписывать заключенный за границей договор о купле-продаже, будто вы покупаете автомобиль у иностранца”.

ГНИ напоминает, что до 1 сентября 2021 года действует переходный период, во время которого контролирующие ведомства будут не наказывать, а предупреждать о допущенных ошибках, предоставят необходимую информацию о действующем порядке. Но это не значит, что не будет проверок. На данный момент на дорогах останавливают автовозы и отдельные транспортные средства. Специалисты ездят на авторынки и другие места продажи автомобилей, анализируют объявления в интернете. Например, при сотрудничестве с полицией и таможней уже провели 19 проверок на дорогах. На авторынках проверили больше 2100 автомобилей, у 1000 из них был код владельца. Торговцев, у которых не было кода владельца, предупредили о том, что они нарушают правила.

Активная работа ведется и в интернете. На данный момент специалисты ГНИ уже идентифицировали 1500 человек, которые разместили более 2500 объявлений о продаваемых автомобилях и не указали код владельца. В ближайшее время этим людям позвонят и передадут им актуальную информацию.

ГНИ уделяет особое внимание контролю над сектором торговли подержанными автомобилями. В результате контрольных мероприятий за 2018 — 2020 годы было выявлено неуплаченных налогов на сумму около 4,8 млн. евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ